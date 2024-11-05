МВФ оцінив дефіцит електроенергії в Україні взимку: кого відключатимуть менше

"Ми розглядаємо потенційний піковий дефіцит енергії взимку в розмірі близько 3-4 гігават. Звісно, ця цифра сильно варіюється залежно від того, наскільки холодною буде зима, від попиту, а також від того, що зараз відбувається багато монтажних та ремонтних робіт. Тож це оцінка, яка має велику волатильність", - сказав він.

За його словами, наразі важко сказати, що цей розрив означає для української економіки. Питання не лише в тому, скільки є потужностей для генерування й скільки можна імпортувати, але й у попиті.

"Це одне з питань, яке буде дуже складно вирішити, і саме тому ви бачите багато коментаторів, які турбуються про зиму: якщо існує дефіцит електроенергії, цей дефіцит має бути розподілений на всю економіку, і він, ймовірно, не буде розподілений рівномірно", - додав Лессард.

Представник МВФ нагадав, що влада України раніше заявляла, що якщо виникне дефіцит електроенергії, вона, ймовірно, надасть пріоритет критично важливим секторам економіки.

"Отже, хоча розрив може існувати, його вплив на ВВП може бути не таким великим, оскільки вони могли б дозувати електроенергію для найбільш важливих секторів - охорони здоров'я, оборони тощо", - пояснив Лессард.

Імпорт електроенергії

Як зазначив представник МВФ, зараз однією з частин рішення з точки зору спроб закрити енергетичний розрив є імпорт з Європи. Але існує технологічний ліміт на обсяг електроенергії, який Україна може імпортувати,

За його словами, найбільша технологічна потужність зараз - 2-2,1 ГВт, що не є "нічим". "Якщо подивитися на розмір східноєвропейських економік, то 2 гігавати - це похибка округлення з точки зору їхнього енергоспоживання", - сказав він.

Водночас ці країни мають додаткові потужності, які можуть з'явитися в мережі, включаючи нове виробництво "зеленої" енергії.

"Тож будь-який імпорт має велике значення. І я гадаю, ви маєте рацію: більшість людей погодиться, що якби це було технологічно можливо, було б непогано збільшити імпорт, тому що це стабільне постачання, це безпечне постачання, на нього можна розраховувати, підключення до мережі є. Але в зимовий період важко уявити, як це вийде за рамки 2,1 ГВт - максимуму, який Україна може імпортувати з Європи", - сказав він.