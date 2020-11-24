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В МВФ оценили налоговую политику Украины

Вторник 24 ноября 2020 06:20
В МВФ оценили налоговую политику Украины
Фото: МВФ (imf.org)
Автор: Артур Родивилов

В Международном валютном фонде считают, что Украина ведет налоговую политику на два фронта. Киев занимается обновлением налоговой системы и одновременно ставит под сомнение существующие ее положения.

Об этом говорится в отчете МВФ.

Соответствующий вывод сделал Департамент по фискальным вопросам МВФ, осуществив отдаленную миссию.

В МВФ отметили значительные усилия Украины в направлении модернизации международных аспектов налога на прибыль, но предостерегли от опасности его отмены из-за желания отдельных лиц.

"Налоговая политика в Украине ведется на два фронта. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы, а с другой под сомнение ставятся основные положения существующей системы", - говорится в отчете.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все "структурные маяки" для пересмотра программы с МВФ.

Также РБК-Украина писало, что глава МВФ назвала условие для получения Украиной нового транша помощи.

Кроме того, в правительстве прогнозировали, что следующий транш от МВФ Украина может получить уже в конце 2020 или в начале 2021 года.

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