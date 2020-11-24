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У МВФ оцінили податкову політику України

Вівторок 24 листопада 2020 06:20
У МВФ оцінили податкову політику України
Фото: МВФ (imf.org)
Автор: Артур Родивилов

У Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна веде податкову політику на два фронти. Київ займається оновленням податкової системи і одночасно ставить під сумнів існуючі її положення.

Про це йдеться в звіті МВФ.

Відповідний висновок зробив Департамент з фіскальних питань МВФ, здійснивши віддалену місію.

У МВФ відзначили значні зусилля України в напрямку модернізації міжнародних аспектів податку на прибуток, але застерегли від небезпеки його скасування через бажання окремих осіб.

"Податкова політика в Україні ведеться на два фронти. З одного боку, за ці роки була проведена значна робота щодо поступового вдосконалення та оновлення податкової системи, а з іншого під сумнів ставляться основні положення існуючої системи", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі "структурні маяки" для перегляду програми з МВФ.

Також РБК-Україна писало, що глава МВФ назвала умову для отримання Україною нового траншу допомоги.

Крім того, в уряді прогнозували, що наступний транш від МВФ Україна може отримати вже в кінці 2020 або на початку 2021 року.

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