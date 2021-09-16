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МВФ остановил работу с Афганистаном и назвал условие возобновления

Автор: Дмитрий Кузнецов

Международный валютный фонд (МВФ) прекратил взаимодействие с Афганистаном до разрешения вопроса с признанием правительства радикального движения "Талибан". В МВФ предупредили о надвигающемся гуманитарном кризисе после прихода талибов к власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил в ходе брифинга представитель МВФ Джерри Райс, взаимодействие с Афганистаном приостановлено до внесения ясности с признанием правительства талибов. Он также отметил, что фонд ориентируется на международное сообщество в этом вопросе.

Представитель МВФ выразил обеспокоенность экономической ситуацией в Афганистане и предупредил о надвигающемся гуманитарном кризисе. По его словам, в сложившейся ситуации в первую очередь следует сосредоточить внимание на помощи народу этой страны, разрешив денежные переводы.

Напомним, в Афганистане более 150 СМИ прекратили деятельность в 20 афганских провинциях после прихода к власти талибов.

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ТалибанАфганистанМВФ