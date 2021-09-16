МВФ остановил работу с Афганистаном и назвал условие возобновления

Международный валютный фонд (МВФ) прекратил взаимодействие с Афганистаном до разрешения вопроса с признанием правительства радикального движения "Талибан". В МВФ предупредили о надвигающемся гуманитарном кризисе после прихода талибов к власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как заявил в ходе брифинга представитель МВФ Джерри Райс, взаимодействие с Афганистаном приостановлено до внесения ясности с признанием правительства талибов. Он также отметил, что фонд ориентируется на международное сообщество в этом вопросе.

Представитель МВФ выразил обеспокоенность экономической ситуацией в Афганистане и предупредил о надвигающемся гуманитарном кризисе. По его словам, в сложившейся ситуации в первую очередь следует сосредоточить внимание на помощи народу этой страны, разрешив денежные переводы.