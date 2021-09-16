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МВФ зупинив роботу з Афганістаном і назвав умову відновлення

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Вашингтон, Четвер 16 вересня 2021 18:38
МВФ зупинив роботу з Афганістаном і назвав умову відновлення Фото: МВФ призупинив роботу з Афганістаном до вирішення питання з визнанням уряду талібів (flickr.com/imfphoto)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародний валютний фонд (МВФ) припинив взаємодію з Афганістаном до розв'язання питання з визнанням уряду радикального руху "Талібан". У МВФ попередили про гуманітарну кризу, що насувається, після приходу талібів до влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив в ході брифінгу представник МВФ Джеррі Райс, взаємодію з Афганістаном призупинено до внесення ясності з визнанням уряду талібів. Він також зазначив, що фонд орієнтується на міжнародну спільноту в цьому питанні.

Представник МВФ висловив стурбованість економічною ситуацією в Афганістані і попередив про гуманітарну кризу, що насувається. За його словами, в ситуації, що склалася, в першу чергу слід зосередити увагу на допомозі народу цієї країни, дозволивши грошові перекази.

Нагадаємо, в Афганістані понад 150 ЗМІ припинили діяльність у 20 афганських провінціях після приходу до влади талібів.

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Талібан Афганистан МВФ
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