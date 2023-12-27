У МВФ очікують, що донори нададуть допомогу Україні до кінця березня

Він зазначив, що асигнування мають надавати Україні вчасно.

"Безумовно, ми очікуємо, що донорська підтримка буде у першому кварталі (2024 року - ред.)", - уточнив Кеммер.

За його словами, несвоєчасне надання допомоги може підштовхнути український уряд до неоптимальної економічної політики та ставить під загрозу усі досягнення.

Але, як зазначив Кеммер, наприкінці 2023 року влада України вжила заходів, щоб забезпечити запаси коштів, якщо допомогу не передадуть вчасно.

"Вони також дуже уважно стежать за виконанням бюджету у перші кілька місяців, щоб уникнути проблем у разі, якщо кошти донорів затримаються", - розповів директор Європейського департаменту МВФ.

Він нагадав, що у 2023 році донори надали Україні кошти вчасно.

Що передувало

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявляла про те, що Україна може відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям.

За її словами, такий сценарій може статися у разі, якщо Євросоюз та США не нададуть Україні фіндопомогу вчасно.