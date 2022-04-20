МВФ обсуждает запрос Украины на финансовую помощь в 5 млрд долларов ежемесячно

По ее словам, МВФ взаимодействует с Министерством финансов Украины по поводу оценок необходимого финансирования на ближайшие три месяца.

"Они заявили цифру в 5 миллиардов в месяц", - сказала она, отметив, что это вряд ли превышает потребности страны.

Глава МВФ сказал, что запрашиваемая сумма не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного войной, что также потребует огромных инвестиций.

Как сообщало РБК-Украина, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что страна запросила у стран Большой семерки G7 финансовую поддержку в размере 50 млрд долларов. Это должно помочь покрыть связанный с войной дефицит госбюджета в течение следующих шести месяцев.