МВФ обговорює запит України на фінансову допомогу в 5 млрд доларів щомісяця

За її словами, МВФ взаємодіє з Міністерством фінансів України з приводу оцінок необхідного фінансування на найближчі три місяці.

"Вони заявили цифру в 5 мільярдів на місяць", - сказала вона, зазначивши, що це навряд чи перевищує потреби країни.

Глава МВФ сказав, що запитувана сума не враховує потреби України у відновленні зруйнованого війною, що також вимагає дуже великих інвестицій.

Як повідомляло РБК-Україна, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що країна запросила у країн Великої сімки G7 фінансову підтримку в розмірі 50 млрд доларів. Це має допомогти покрити пов'язаний з війною дефіцит держбюджету протягом наступних шести місяців.