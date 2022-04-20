МВФ обговорює запит України на фінансову допомогу в 5 млрд доларів щомісяця

Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорює з партнерами великий пакет допомоги Україні. За оцінками Києва, для роботи економіки щомісяця необхідно 5 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВФ Крісталіни Георгієвої.
За її словами, МВФ взаємодіє з Міністерством фінансів України з приводу оцінок необхідного фінансування на найближчі три місяці.
"Вони заявили цифру в 5 мільярдів на місяць", - сказала вона, зазначивши, що це навряд чи перевищує потреби країни.
Глава МВФ сказав, що запитувана сума не враховує потреби України у відновленні зруйнованого війною, що також вимагає дуже великих інвестицій.
Як повідомляло РБК-Україна, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що країна запросила у країн Великої сімки G7 фінансову підтримку в розмірі 50 млрд доларів. Це має допомогти покрити пов'язаний з війною дефіцит держбюджету протягом наступних шести місяців.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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