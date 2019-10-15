МВФ обновил прогноз цен на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти на мировых рынках на уровне 61,78 долларов за баррель в 2019 году и 57,94 долларов в 2020 году. Об этом говорится октябрьскому обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Как отмечается в обзоре, средняя цена нефти Brent, Dubai Fateh и West Texas Intermediate в 2018 году была значительно выше - 68,33 долларов за баррель.

При этом по сравнению с апрелем 2019 года, когда был сделан предыдущий прогноз МВФ, цена нефти упала на 13%. В фонде отмечают, что увеличение поставок из США и невысокий спрос перевесили влияние дефицита поставок, связанного с санкциями США против Иран, сокращение производства ОПЕК и сокращение поставок из Венесуэлы.

Согласно прогнозу МВФ, цены на нефть упадут примерно до 55 долларов за баррель к 2023 году в связи с умеренным среднесрочным ростом спроса.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз средней цены нефти в 2019 и 2020 годах до 60 долларов за баррель.

При этом в апреле Международный валютный фонд прогнозировал 59,16 долларов за баррель в 2019 году и 59,02 долларов за баррель в 2020 году.