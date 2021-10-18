МВФ уже в ноябре может дать новый кредит и продлить сотрудничество с Украиной, - Шмыгаль

Украина и МВФ могут продлить срок программы Stand-by до конца июня 2022 года. Рада рассмотрит договоренность в ноябре текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного портала Украины.

Согласно результатам первого просмотра, в рамках совместной программы Stand-by Украина получит от МВФ транг в размере 700 млн долларов.

"Недавно согласованы новые проекты со Всемирным банком, выделение второго транша макрофина от ЕС и теперь положительные договоренности с МВФ — это и есть показатель эффективности нашей совместной работы для успешного будущего Украины", - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, уже в ноябре Совет МВФ может утвердить договоренность с Украиной и продлить срок программы до конца июня 2022 года.