ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

МВФ уже в ноябре может дать новый кредит и продлить сотрудничество с Украиной, - Шмыгаль

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 октября 2021 20:32
МВФ уже в ноябре может дать новый кредит и продлить сотрудничество с Украиной, - Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и МВФ могут продлить срок программы Stand-by до конца июня 2022 года. Рада рассмотрит договоренность в ноябре текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного портала Украины.

Согласно результатам первого просмотра, в рамках совместной программы Stand-by Украина получит от МВФ транг в размере 700 млн долларов.

"Недавно согласованы новые проекты со Всемирным банком, выделение второго транша макрофина от ЕС и теперь положительные договоренности с МВФ — это и есть показатель эффективности нашей совместной работы для успешного будущего Украины", - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, уже в ноябре Совет МВФ может утвердить договоренность с Украиной и продлить срок программы до конца июня 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Денис Шмыгаль
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров