МВФ вже у листопаді може дати новий кредит та продовжити співпрацю з Україною, - Шмигаль

Україна та МВФ можуть продовжити термін програми Stand-by до кінця червня 2022 року. Рада розгляне домовленість у листопаді поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового порталу України.

Згідно з результатами першого перегляду, в рамках спільної програми Stand-by, Україна отримає від МВФ транг у розмірі 700 млн доларів.

"Нещодавно погоджені нові проекти зі Світовим банком, виділення другого траншу макрофіну від ЄС і тепер позитивні домовленості з МВФ — це і є показник ефективності нашої спільної роботи для успішного майбутнього України", - відзначив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, вже в листопаді Рада МВФ може затвердити домовленість з Україною й продовжити термін програми до кінця червня 2022 року.