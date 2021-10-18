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МВФ вже у листопаді може дати новий кредит та продовжити співпрацю з Україною, - Шмигаль

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 20:32
МВФ вже у листопаді може дати новий кредит та продовжити співпрацю з Україною, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та МВФ можуть продовжити термін програми Stand-by до кінця червня 2022 року. Рада розгляне домовленість у листопаді поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового порталу України.

Згідно з результатами першого перегляду, в рамках спільної програми Stand-by, Україна отримає від МВФ транг у розмірі 700 млн доларів.

"Нещодавно погоджені нові проекти зі Світовим банком, виділення другого траншу макрофіну від ЄС і тепер позитивні домовленості з МВФ — це і є показник ефективності нашої спільної роботи для успішного майбутнього України", - відзначив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, вже в листопаді Рада МВФ може затвердити домовленість з Україною й продовжити термін програми до кінця червня 2022 року.

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МВФ Денис Шмигаль
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