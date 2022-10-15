МВФ назвал войну России против Украины главной причиной экономических проблем в Европе

В 2022 году в Европе ожидался высокий экономический рост и снижение темпов инфляции. Однако российское вторжение в Украину изменило ситуацию, заявил Альфред Каммер, директор Европейского департаменту МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каммера на пресс-конференции, посвященной экономическим перспективам Европы.

Как отметил Каммер, в 2022 году благодаря силе, координации и солидарности, проявленным в ответных мерах на COVID-19, Европа была на пути к выходу из пандемии. Ожидалось, что растущая инфляция постепенно снизится по мере устранения узких мест на рынке сырьевых товаров и поставок.

"Но вторжение России в Украину полностью изменило эту картину, и теперь оно наносит все больший ущерб экономике Европы. Потоки газа из России в Европу сократились более чем на 80% по сравнению с 2021 годом. В результате цены на энергоносители подскочили и вряд ли скоро вернутся к довоенному уровню", - сказал представитель МВФ.

По его словам, этот шок условий торговли увеличил затраты фирм и привел к кризису стоимости жизни. В ответ на более высокую и более устойчивую инфляцию центральные банки действовали решительно, и финансовые условия ужесточились.

Под действием этих сил перспективы Европы ухудшились, ожидается снижение темпов роста, а инфляция останется высокой. Прогнозируется, что рост ВВП в странах Европы с развитой экономикой снизится с 3,2% в 2022 году до 0,6% в 2023 году, что подразумевает пересмотр в сторону понижения на 2023 год на 0,7 процентного пункта по сравнению прогнозами в июле.

В странах Европы с формирующимся рынком также прогнозируется резкое снижение темпов роста с 4,3% в 2022 году до 1,7% в 2023 году - пересмотр в сторону понижения на 1 процентный пункт.

"В конфликтных странах потери производства будут очень большими. ВВП Украины сократится более чем на треть в 2022 году, в то время как в России прогнозируется, что к 2023 году ВВП будет примерно на 10% ниже, чем довоенные прогнозы", - сказал Каммер.

По прогнозу МВФ, инфляция должна неуклонно снижаться в следующем году, но она останется значительно выше целей центральных банков.

"Мы прогнозируем общую инфляцию на уровне около 6% в странах Европы с развитой экономикой и 12% в странах с развивающейся экономикой в 2023 году", - добавил Каммер.