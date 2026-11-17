"Незалежність НБУ із закріпленими в законі гарантіями залишається ключовою опорою для підтримання макрофінансової стабільності. На тлі повторюваних шоків пропозиції НБУ посилив монетарну політику, щоб спрямувати інфляційні очікування в потрібне русло", - зазначається у повідомленні Фонду.

Експерти МВФ також наголошують на необхідності зберігати гнучкість обмінного курсу - це дозволить йому й надалі виконувати функцію амортизатора зовнішніх шоків та захищати міжнародні резерви країни.

Окрему увагу в заяві приділено питанню валютної лібералізації. У Фонді радять регулярно переглядати підхід до зняття обмежень, який базується на виконанні певних макроекономічних передумов, щоб він залишався повністю узгодженим із загальною монетарною та курсовою політикою.

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Крім того, у МВФ зауважили, що через вищу інфляцію та затяжний характер війни досягнення цільового показника інфляції НБУ на рівні 5% ускладнюється. Попри це, Нацбанку рекомендують і надалі дотримуватися своїх монетарних орієнтирів, аби повернути інфляцію до цілі на трирічному горизонті політики.

У Фонді також повідомили, що персонал МВФ та представники української влади вже досягли важливого прогресу в обговоренні політик у межах другого та третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF). Наразі ці дискусії тривають в онлайн форматі.