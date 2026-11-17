Незалежність Національного банку України (НБУ), підкріплена законодавчими гарантіями, залишається критично важливою основою для збереження макрофінансової стабільності в державі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародного валютного фонду (МВФ).
"Незалежність НБУ із закріпленими в законі гарантіями залишається ключовою опорою для підтримання макрофінансової стабільності. На тлі повторюваних шоків пропозиції НБУ посилив монетарну політику, щоб спрямувати інфляційні очікування в потрібне русло", - зазначається у повідомленні Фонду.
Експерти МВФ також наголошують на необхідності зберігати гнучкість обмінного курсу - це дозволить йому й надалі виконувати функцію амортизатора зовнішніх шоків та захищати міжнародні резерви країни.
Окрему увагу в заяві приділено питанню валютної лібералізації. У Фонді радять регулярно переглядати підхід до зняття обмежень, який базується на виконанні певних макроекономічних передумов, щоб він залишався повністю узгодженим із загальною монетарною та курсовою політикою.
Читайте також: МВФ озвучив дефіцит фінансування українського бюджету
Крім того, у МВФ зауважили, що через вищу інфляцію та затяжний характер війни досягнення цільового показника інфляції НБУ на рівні 5% ускладнюється. Попри це, Нацбанку рекомендують і надалі дотримуватися своїх монетарних орієнтирів, аби повернути інфляцію до цілі на трирічному горизонті політики.
У Фонді також повідомили, що персонал МВФ та представники української влади вже досягли важливого прогресу в обговоренні політик у межах другого та третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF). Наразі ці дискусії тривають в онлайн форматі.
Нагадаємо, 9 листопада місія МВФ розпочала перегляд, який об'єднав другий та третій огляди чотирирічної програми розширеного фінансування України на 8,1 млрд доларів.