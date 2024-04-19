UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В МВФ назвали суму бюджетної підтримки, яку потребує Україна цього року

Фото: директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що Україна потребує 42 млрд доларів бюджетної підтримки цього року, оскільки вона продовжує боротися проти російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Глобальна підтримка України залишається твердою. Однак, війну росії проти України потрібно припинити, це людська трагедія і перешкода для перспектив зростання світової економіки", - сказала Георгієва.

Допомога МВФ для України

Наприкінці березня 2023 року була схвалена Угода України за Програмою розширеного фінансування (The Extended Fund Facility, EFF) на суму 15,6 млрд доларів. Київ отримав політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що у 2024 році Україна отримає від МВФ 5,4 млрд доларів.

21 березня Рада директорів МВФ завершила третій перегляд угоди в рамках EFF для України. Також вона схвалила виділення траншу на суму близько 880 млн доларів. А вже 23 березня Україна отримала від МВФ третій транш фінансової підтримки за програмою EFF на 880 млн доларів.

18 квітня голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що наприкінці травня в Україні розпочне роботу місія МВФ для чергового перегляду Програми розширеного фінансування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ