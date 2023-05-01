У МВФ назвали основну умову економічного зростання України

"Для післявоєнної України це буде основною передумовою стійкого та тривалого економічного зростання. З цього логічно постає, що заходи, які зменшують податкові надходження або руйнують наявну податкову базу, обмежують здатність України досягати цілей реконструкції та розвитку, що негативно впливає на довгострокове економічне зростання", - сказав він.

Степанян зазначив, що затверджена наприкінці березня чотирирічна програма розширеного фінансування EFF на 15,6 млрд доларів спрямована на сприяння такому с зростанню.

Представник МВФ зазначив, що Національна стратегія доходів (НСД), про розробку якої 2023 року йдеться в програмі, допоможе узгодити мобілізацію доходів з урядовими пріоритетами розвитку та потребами у видатках, включно з реконструкцією та соціальними потребами.

"Для підтримки доходної бази у короткостроковій перспективі основна увага приділятиметься скасуванню заходів, запроваджених в умовах воєнного стану, та реформам у податковій і митній сферах", - заявив Степанян.

Він зазначив, що НСД стане всеосяжною "дорожньою картою", що містить чіткі цілі щодо забезпечення надходжень та інші цілі політики, які охоплюють і політичні, і адміністративні реформи.

Представник МВФ нагадав, що відповідно до поданого українською стороною Меморандуму з економічної та фінансової політики стратегія передбачатиме п'ять основних кроків. Зокрема, це заходи щодо підвищення рівня надання податкових і митних послуг, перегляд спрощеної системи оподаткування для вирішення проблеми ерозії податків на працю та узгодження законодавства про ПДВ і акцизні збори з законодавством ЄС.

Крім того, НСД передбачає посилення антикорупційних заходів і процедур управління для усунення ризиків недоброчесності та податкові реформи для післявоєнної реконструкції та інвестицій.