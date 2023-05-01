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В МВФ назвали основное условие экономического роста Украины

Фото: МВФ просит Украину собирать больше налогов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное сообщество готово помочь восстановлению и реконструкции Украины, но страна должна продолжать выполнять свою часть и усиливать мобилизацию внутренних доходов для финансирования социальных и инфраструктурных нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграма Степаняна агентству "Интерфакс-Украина".

"Для послевоенной Украины это будет основным условием устойчивого и длительного экономического роста. Из этого логично вытекает что меры, которые уменьшают налоговые поступления или разрушают имеющуюся налоговую базу, ограничивают способность Украины достигать целей реконструкции и развития, что негативно влияет на долгосрочный экономический рост", - сказал он.

Степанян отметил, что утвержденная в конце марта четырехлетняя программа расширенного финансирования EFF на 15,6 млрд долларов направлена на содействие такому росту.

Представитель МВФ отметил, что Национальная стратегия доходов (НСД), о разработке которой в 2023 году идет речь в программе, поможет согласовать мобилизацию доходов с правительственными приоритетами развития и потребностями в расходах, включая реконструкцию и социальные потребности.

"Для поддержки доходной базы в краткосрочной перспективе основное внимание будет уделяться отмене мер, введенных в условиях военного положения и реформам в налоговой и таможенной сферах", - заявил Степанян.

Он отметил, что НДС станет всеобъемлющей "дорожной картой", содержащей четкие цели по обеспечению поступлений и другие цели политики, охватывающие и политические, и административные реформы.

Представитель МВФ напомнил, что в соответствии с поданным украинской стороной Меморандумом об экономической и финансовой политике стратегия будет предусматривать пять основных шагов. В частности, это меры по повышению уровня предоставления налоговых и таможенных услуг, пересмотр упрощенной системы налогообложения для решения проблемы эрозии налогов на труд и согласование законодательства о НДС и акцизных сборов с законодательством ЕС.

Кроме того, НДС предусматривает усиление антикоррупционных мер и процедур управления для устранения рисков недоброчестности и налоговых реформ для послевоенной реконструкции и инвестиций.

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз экономики Украины на 2023-2027 годы. По оценкам МВФ, в 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился на 30,3%. На 2023 год прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%.

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