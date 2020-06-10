В МВФ назвали главные риски программы Stand-By для Украины

Для новой программы Stand-By для Украины, утвержденной советом директоров МВФ, существуют значительные риски. В частности существенной остается неопределенность относительно направления экономической политики украинской власти.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает пресс-служба МВФ.

"Риски для новой программы являются очень большими. Неопределенность того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад, является чрезвычайно большой. Что касается внутреннего контекста, существенной остается неопределенность относительно направления экономической политики", - сказала она.

Георгиева отметила, что государственный долг в Украине остается высоким, а потребности правительства в финансировании - большими.

"Несмотря на то, что фискальная политика в рамках программы будет направлена на преодоление последствий кризиса, ее (фискальную политику, - ред.) нужно будет усиливать в процессе восстановления, чтобы вернуть государственный долг к тенденции снижения", - отметила она.

в то же время глава МВф признала, что Нацбанк осуществлял умелое управление денежной политикой в течение очень сложного периода, но подчеркнула необходимость сохранить независимость регулятора.

"А политика в денежно-кредитной и валютной сферах должна в дальнейшем обеспечивать стабильный прирост в рамках стратегии таргетирования инфляции, одновременно позволяя упорядоченное корректировки валютного курса и предотвращения стрессовой ликвидности", - сказала она.

По словам Георгиевой, финансовая политика Украины в конечном итоге должна обеспечить баланс между сохранением финансовой стабильности и содействии восстановлению.

"Новое соглашение Stand-By создаст сопротивления усилиям властей в преодолении последствий кризиса с одновременным обеспечением макроэкономической стабильности и сохранением сегодняшних достижений. Вместе с поддержкой Всемирного банка и Евросоюза это поможет покрыть большие потребности в финансировании", - наголовила она.

Напомним, Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ в мае, когда был принят закон, который сделает невозможным возвращение "Приватбанка" бывшим владельцам.

При этом МВФ отказался от программы трехлетней программы расширенного финансирования EFF с Украиной, заменив ее 18-месячной в рамках механизма Stand-by. Программа Stand by предполагает значительно менее амбициозные реформы.

Исполнительный совет МВФ 9 июня официально утвердил новую программу Stand-By для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

По словам постпреда Кабмина в Верховной раде Василия Мокана, первый транш кредита Международного валютного фонда пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета, относительно других траншей вопрос пока не решен.