МВФ назвал реальный курс гривны к доллару

Фото: доллар, евро, гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

МВФ оценил гривну даже дороже, чем составители индекса Биг-Мака

Международный валютный фонд обнародовал данные по курсу гривны к доллару по паритету покупательной способности. В 2020 году этот курс составляет 7,33 грн/доллар, в то время как обменный - 27,20 грн/доллар.

Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По данным МВФ номинальный валовый внутренний продукт (ВВП) на одного украинца в 2020 году в текущих ценах составит 3,425 тысяч долларов, в то время как по паритету покупательной способности - 12,710 тысяч долларов.

При этом ВВП Украины в 2020 году в текущих ценах составит 142,25 млрд долларов, а по паритету покупательной способности - 527,9 млрд долларов.

Отметим, как свидетельствуют данные Глобального раунда Программы международных сопоставлений 2017 года Всемирного банка, средние цены в Украине составляли 33,4% от уровня средних по миру. Данные относительно цен используются для расчета ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

Для обеспечения расчетов Госстат предоставлял информацию относительно среднегодовых национальных цен и распределения валового внутреннего продукта (ВВП) по категориям конечного использования.

Напомним, по индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 10,33 гривен. В январе 2020 года украинская гривна опустилась на четвертое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе.