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МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине

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Украина, Среда 30 июня 2021 12:45
МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине Фото: МВФ сменил постоянного представителя в Украине (www.imf.org)
Автор: Ростислав Шаправский

Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине. На этом посту он заменил Йосту Люнгмана.

Об этом говорится в сообщении киевского офиса МВФ, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно сообщению, Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня т.г.

Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет на посту постоянного представителя МВФ в Украине.

"Замена постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала", - говорится в сообщении.

Степанян - гражданин Армении, старший экономист МВФ с 2008 года. В 2006-2008 годах - экономист Всемирного банка. Окончил Ереванский государственный экономический университет и Лондонский университет.

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