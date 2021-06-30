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МВФ призначив нового постійного представника в Україні

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Україна, Середа 30 червня 2021 12:45
МВФ призначив нового постійного представника в Україні Фото: МВФ змінив постійного представника в Україні (www.imf.org)
Автор: Ростислав Шаправський

Міжнародний валютний фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він замінив Йосту Люнгмана.

Про це це йдеться в повідомленні київського офісу МВФ, яке є в розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з повідомленням, Степанян приступив до виконання своїх службових обов’язків 28 червня ц.р.

Люнгман повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років на посаді постійного представника МВФ в Україні.

"Заміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу", - йдеться в повідомленні.

Степанян - громадянин Вірменії, старший економіст МВФ з 2008 року. У 2006-2008 роках - економіст Світового банку. Закінчив Єреванський державний економічний університет та Лондонський університет.

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