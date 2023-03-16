UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МВФ найближчими днями оголосить про чотирирічну програму для України на 15,6 млрд доларів, - FT

Фото: МВФ схвалить програму для України кредит на 15,6 млрд доларів (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд найближчим часом оголосить про нову чотирирічну програму кредитування України на суму 15,6 млрд. доларів. У ході переговорів обговорювали суму від 14 до 16 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

За даними джерела видання, близького до переговорів, оголошення про програму "неминуче" і буде зроблено за кілька днів.

Як зазначає The Financial Times, на МВФ чинять тиск, щоб він надав більш комплексний пакет допомоги для країни, яка була економічно спустошена повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року.

У заяві, опублікованій у середу, МВФ підтвердив, що переговори між персоналом МВФ та українською владою були продуктивними, і було досягнуто дуже гарного прогресу у відповідності до набору політик, які могли б лежати в основі програми, що підтримується фондом".

"Спираючись на цей прогрес, співробітники та влада розраховує завершити обговорення найближчими днями", - сказав Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні.

За оцінками Світового банку, більш як половина енергетичної інфраструктури країни була зруйнована російськими атаками, що посилило удар по економіці України. Під час початкових обговорень розмір кредиту оцінювався в діапазоні від 14 до 16 млрд доларів.

Раніше МВФ надав Україні екстрене фінансування у розмірі 2,7 млрд доларів, а у грудні затвердив чотиримісячну програму для країни, спрямовану на зміцнення економіки та підготовку її до отримання великого кредиту із фонду.

За даними Мінфіну України, відколи Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, Україна отримала понад 38 млрд доларів у вигляді бюджетної підтримки від зарубіжних країн та міжнародних фінансових установ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ