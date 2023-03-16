МВФ в ближайшие дни объявит о четырехлетней программе для Украины на 15,6 млрд долларов, - FT

По данным источника издания, близкого к переговорам, объявление о программе "неизбежно" и будет сделано через несколько дней.

Как отмечает The Financial Times, на МВФ оказывают давление с целью, чтобы он предоставил более комплексный пакет помощи для страны, которая была экономически опустошена полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года.

В заявлении, опубликованном в среду, МВФ подтвердил, что переговоры между персоналом МВФ и украинскими властями были продуктивными, и был достигнут очень хороший прогресс в согласовании набора политик, которые могли бы лежать в основе программы, поддерживаемой фондом".

"Опираясь на этот прогресс, сотрудники и власти рассчитывают завершить обсуждения в ближайшие дни", - сказал Ваграм Степанян, постоянный представитель МВФ в Украине.

По оценкам Всемирного банка, более половины энергетической инфраструктуры страны было разрушено российскими атаками, что усугубило удар по экономике Украины. В ходе первоначальных обсуждений размер кредита оценивался в диапазоне от 14 до 16 млрд долларов.

Ранее МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 2,7 млрд долларов, а в декабре утвердил четырехмесячную программу для страны, направленную на укрепление экономики и подготовку ее к получению крупного кредита из фонда.

По данным Минфина Украины, с тех пор как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, Украина получила более 38 млрд долларов в виде бюджетной поддержки от зарубежных стран и международных финансовых учреждений.