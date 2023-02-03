МВФ направить місію для оцінки виконання Україною умов моніторингової програми

Місія Міжнародного валютного фонду в середині лютого проведе аналіз виконання Україною моніторингової програми. Також планується обговорити повноцінну кредитну програму.
Про це РБК-Україна повідомили джерела, які знайомі з планами співпраці України з МВФ.
Засідання експертів фонду разом з представниками української влади відбудеться у Варшаві.
"Під час роботи місії планується обговорити не тільки виконання діючої програми, а і плани щодо ухвалення нової кредитної програми", - зазначив співрозмовник РБК-Україна.
Нагадаємо, в грудні Міжнародний валютний фонд схвалив чотиримісячну моніторингову програму для України, яка не передбачає виділення коштів.
Наприкінці січня видання Bloomberg повідомило, що МВФ розглядає ухвалення багаторічної програми з Україною з обсягом фінансування 16 млрд доларів