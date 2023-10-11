МВФ має намір збільшити свої можливості для боротьби з можливою глобальною кризою

Проте директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що вона хоче встановити крайній термін для "необхідної реорганізації" структури акціонерів кризового кредитора, яка відображатиме зростання більших країн з ринковою економікою, що розвивається, таких як Китай.

Георгієва заявила під час приватного заходу, на якому було присутнє агентство Reuters, що вона віддає пріоритет збільшенню ресурсів квот на зустрічі в Марракеші, щоб гарантувати, що МВФ матиме достатньо кредитних ресурсів для боротьби з ще однією потенційною великомасштабною глобальною економічною кризою.

"Якщо ми не досягнемо збільшення квоти, наша відносна здатність протистояти майбутнім потрясінням зменшиться, - сказала Георгієва. - Я думаю, було б добре встановити крайній термін для формули, тому що, якщо не змінити формулу, ми застрягнемо".

Представник МВФ підтвердила, що вона мала на увазі термін коригування структури акціонерів.

"Рішення про перерозподіл часток квот є рішенням членів, і члени обговорюють необхідність нової формули квот, - йдеться у заяві МВФ для Reuters. - Поки тривають дискусії, ми бачимо значну підтримку еквіпропорційного збільшення".

Розбіжності серед акціонерів МВФ

Сполучені Штати виступають на користь такого збільшення, при якому країни-члени будуть вносити більше коштів у тій самій пропорції, що й їхні нинішні пакети акцій.

Внески за квотами, що ґрунтуються на кількості голосів, наразі становлять понад 40% від 1 трильйона доларів Фонду у вигляді кредитних можливостей.

Китай, Індія, Бразилія та інші великі ринки, що розвиваються, вже давно прагнуть отримати більше голосів у МВФ, щоб збігтися з їх зростаючим впливом у світовій економіці. Останнє коригування було зроблено в 2010 році.

Заклик Георгієвої встановити останні терміни, схоже, є сигналом про те, що план США має великі шанси на успіх. Рішення очікується у суботу, коли збереться керівний комітет МВФ.

Деякі представники ринків, що розвиваються, у тому числі Бразилія, стверджують, що Фонд може бути політично ослаблений без більшого представництва швидкозростаючих економік.

Георгієва сказала, що рішення щодо термінів реорганізації залишається за членами. МВФ планує завершити давно відкладений огляд ресурсів квот на 15 грудня.

"Але я сподіваюся побачити таку прихильність до формули, яка потім могла б призвести до деякої необхідної перебудови", - сказала вона.