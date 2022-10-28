МВФ готує для України моніторингову програму: коли чекати на кредити

SMP - це неофіційна угода між керівництвом країни та персоналом МВФ для моніторингу економічних дій влади потенційного позичальника. Фактично, ця програма так само, як і інші, вимагає схвалення виконавчою радою МВФ, але не передбачає виділення грошей, зазначив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

Весь набір рамкових програм, які використовує МВФ, не підходить для економіки країн у стані війни, в яких абсолютна невизначеність за ключовими макроекономічними прогнозами, зокрема щодо боргового навантаження, стійкості держборгу.

"Саме тому зараз було вирішено запровадити моніторингову програму. Але я думаю, що з великою ймовірністю можна говорити, що вже наступного року вона переросте у повноцінну. Тобто ця SMP стане перехідною на цей невизначений період", - вважає глава департаменту макроекономічних. досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

МВФ у цьому випадку виступатиме як свого роду контрагент між донорами та Україною, з яким вестимуться переговори щодо ключових позицій.

"Сама програма є дуже важливим якорем, тому що якщо МВФ ставить свою назву, то для всіх інвесторів це означає, що МВФ вірить у цю макроструктуру. І це дуже важливий сигнал для інших донорів про те, що можна фінансувати країну", - наголосив Рашкован назвав її фактично "мостом" для переходу до повноцінної програми фінансування.

На думку Рашкована, до кінця поточного року моніторингову програму буде затверджено, і на початку 2023 року з'явиться можливість говорити про нову програму.

Голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що SMP у підсумку має дати відповідь на глобальне питання: скільки Україні потрібно грошей наступного року, і хто з донорів може їх надати. "Наприклад, зараз йдеться про можливі гранти від США по 1,5 мільярда щомісяця, від ЄС десь у такому ж обсязі. І можливо, якщо грошей не вистачатиме, то МВФ якось теж у цьому братиме участь", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.