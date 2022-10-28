МВФ готовит для Украины мониторинговую программу: когда ждать кредиты

SMP - это неофициальное соглашение между руководством страны и персоналом МВФ для мониторинга экономических действий властей потенциального заемщика. Фактически, эта программа так же как и другие требует одобрения исполнительным советом МВФ, но не предполагает выделение денег, отметил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

Весь набор рамочных программ, которые использует МВФ, не подходит для экономики стран в состоянии войны, в которых абсолютная неопределенность по ключевым макроэкономическим прогнозам, в частности по долговой нагрузке, устойчивости госдолга.

"Именно поэтому сейчас было решено ввести мониторинговую программу. Но я думаю, что с большой вероятностью можно говорить, что уже в следующем году она перерастет в полноценную. То есть эта SMP станет как бы переходной на этот неопределенный период", - считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

МВФ в данном случае будет выступать как своего рода контрагент между донорами и Украиной, с которым будут вестись переговоры по ключевым позициям.

"Сама программа является очень важным якорем, потому что, если МВФ ставит свое название, то для всех инвесторов это означает, что МВФ верит в эту макроструктуру. И это очень важный сигнал для других доноров о том, что можно финансировать страну", - отметил Рашкован, назвав ее фактически "мостом" для перехода к полноценной программе финансирования.

По мнению Рашкована, до конца текущего года мониторинговая программа будут утверждена, и в начале 2023 года появится возможность говорить о новой программе.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что SMP в итоге должна будет дать ответ на глобальный вопрос: сколько Украине нужно денег в следующем году, и кто из доноров может их предоставить. "Например, сейчас речь идет о возможных грантах от США по 1,5 миллиарда ежемесячно, от ЕС где-то в таком же объеме. И возможно, если денег не будет хватать, то МВФ будет как-то тоже в этом принимать участие", - отметил он в комментарии РБК-Украина.