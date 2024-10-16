МВФ готовий надати Україні черговий транш кредиту: коли це може статися

Фонд на робочому рівні схвалив надання траншу ще 10 вересня, але Рада директорів ще не надала остаточного схвалення.

"Україна винятково добре пройшла вже декілька переглядів програми і близько місяця тому завершила п’ятий перегляд програми МВФ", - сказав Німен.

Він переконаний: правління затвердить п’ятий перегляд і схвалить фінансування на 1,1 млрд доларів.

"Україна дуже добре впоралась, виконала всі структурні маяки і показники, які треба було виконати за літо. Тому, гадаю, ми скоро схвалимо перегляд, й Україна продовжить успішно виконувати програму", - додав посадовець.

За 2024 рік МВФ очікує загального зростання економіки на 3%. Відтак ризики для України "залишаються надзвичайно високими", кажуть у МВФ.

Німан же переконаний, що попри складнощі Україна здатна втримувати економічну стабільність.

"Через надзвичайні руйнування енергетичної інфраструктури, було зменшено прогноз зростання до 3%, а інфляція зросла, - каже Німен. - Звичайно, це справжні складнощі, але Україна показує здатність добре керувати в надзвичайно складних умовах і добре виконувати програму МВФ".