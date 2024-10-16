МВФ готов предоставить Украине очередной транш кредита: когда это может произойти
Совет директоров МВФ может одобрить очередной транш кредита Украине на 1,1 млрд. долларов. Это может произойти в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка, которое состоится 21-26 октября в Вашингтоне.
Об этом сказал заместитель министра финансов США Брент Нимен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Фонд на рабочем уровне одобрил предоставление транша еще 10 сентября, но Совет директоров еще не предоставил окончательного одобрения.
"Украина исключительно хорошо прошла уже несколько просмотров программы и около месяца назад завершила пятый пересмотр программы МВФ", – сказал Нимен.
Он убежден: правление утвердит пятый пересмотр и одобрит финансирование в 1,1 млрд долларов.
"Украина очень хорошо справилась, выполнила все структурные маяки и показатели, которые нужно было выполнить за лето. Поэтому, я думаю, мы скоро одобрим пересмотр, и Украина продолжит успешно выполнять программу", - добавил чиновник.
За 2024 год МВФ ожидает общий рост экономики на 3%. Следовательно, риски для Украины "остаются чрезвычайно высокими", говорят в МВФ.
Неман же убежден, что, несмотря на сложности, Украина способна удерживать экономическую стабильность.
"Из-за чрезвычайных разрушений энергетической инфраструктуры, был уменьшен прогноз роста до 3%, а инфляция выросла, - говорит Нимен. - Конечно, это настоящие сложности, но Украина показывает способность хорошо управлять в сложнейших условиях и хорошо выполнять программу МВФ".
Напомним, соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. По программе уже получено пять траншей общим объемом около 7,6 млрд долларов, в том числе на 900 млн долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд долларов в июле.
В 2024 году Украина может получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).