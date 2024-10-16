МВФ готов предоставить Украине очередной транш кредита: когда это может произойти

Совет директоров МВФ может одобрить очередной транш кредита Украине на 1,1 млрд. долларов. Это может произойти в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка, которое состоится 21-26 октября в Вашингтоне.

Об этом сказал заместитель министра финансов США Брент Нимен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Фонд на рабочем уровне одобрил предоставление транша еще 10 сентября, но Совет директоров еще не предоставил окончательного одобрения.

"Украина исключительно хорошо прошла уже несколько просмотров программы и около месяца назад завершила пятый пересмотр программы МВФ", – сказал Нимен.

Он убежден: правление утвердит пятый пересмотр и одобрит финансирование в 1,1 млрд долларов.

"Украина очень хорошо справилась, выполнила все структурные маяки и показатели, которые нужно было выполнить за лето. Поэтому, я думаю, мы скоро одобрим пересмотр, и Украина продолжит успешно выполнять программу", - добавил чиновник.

За 2024 год МВФ ожидает общий рост экономики на 3%. Следовательно, риски для Украины "остаются чрезвычайно высокими", говорят в МВФ.

Неман же убежден, что, несмотря на сложности, Украина способна удерживать экономическую стабильность.

"Из-за чрезвычайных разрушений энергетической инфраструктуры, был уменьшен прогноз роста до 3%, а инфляция выросла, - говорит Нимен. - Конечно, это настоящие сложности, но Украина показывает способность хорошо управлять в сложнейших условиях и хорошо выполнять программу МВФ".