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МВФ готовит экстренную помощь Украине

Автор: Александр Белоус

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) на следующей неделе рассмотрит заявку Украины на экстренное финансирование. Сумма в размере 1,4 миллиарда долларов может быть выделена в рамках Инструмента быстрого финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Как отмечается в сообщении, Совет директоров МВФ провел заседание 4 марта под председательством директора-распорядителя Кристалины Георгиевой. Персонал проинформировал об экономических последствиях войны в Украине и о возможной ускоренной финансовой помощи.

"Война в Украине приводит к трагическим человеческим жертвам и страданиям, а также наносит огромный ущерб физической инфраструктуре Украины. Она вызвала волну более 1 миллиона беженцев в соседние страны", - заявили в МВФ.

По данным МВФ, помимо человеческих жертв, экономический ущерб уже значителен. Морские порты и аэропорты закрыты и повреждены, повреждены или разрушены многие дороги и мосты. "Хотя очень сложно оценить потребности в финансировании именно на этом этапе, уже сейчас ясно, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию", - отмечают в фонде.

Вместе с тем, санкции, объявленные против Центрального банка Российской Федерации, серьезно ограничат его доступ к международным резервам для поддержки своей валютно-финансовой системы. Международные санкции в отношении банковской системы России и исключение ряда банков из SWIFT существенно подорвали способность России получать платежи за экспорт, оплачивать импорт и участвовать в трансграничных финансовых операциях.

"Хотя еще слишком рано предсказывать все последствия этих санкций, мы уже наблюдаем резкое снижение цен на активы, а также обменного курса рубля", - отмечают в МВФ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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МВФ