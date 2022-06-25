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МВФ допускает экономический спад в США: что станет причиной

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд понизил свой прогноз экономического роста в США, поскольку агрессивное повышение процентной ставки Федеральной резервной системы снижает спрос. Фонд ожидает, что Соединенным Штатам, возможно, удастся избежать рецессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ухудшение прогноза

В ежегодной оценке экономической политики США МВФ заявил, что теперь он ожидает, что валовой внутренний продукт США вырастет на 2,9% в 2022 году, что меньше его последнего прогноза в 3,7% в апреле.

На 2023 год МВФ снизил свой прогноз роста в США до 1,7% с 2,3%, и теперь он ожидает, что в 2024 году рост составит 0,8%.

В октябре прошлого года МВФ прогнозировал рост в США на 5,2% в этом году, но с тех пор новые штаммы COVID-19 и сбои в цепочке поставок замедлили восстановление, в то время как резкий скачок цен на топливо и продукты питания, вызванный войной России против Украине, подстегнул инфляцию к 40-летним максимумам.

"Мы осознаем, что путь к предотвращению рецессии в США сужается", - заявила на пресс-конференции директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отметив, что прогноз характеризуется высокой степенью неопределенности.

По ее словам, экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, "и серьезные потрясения сотрясают экономику из-за российского вторжения в Украину и карантина в Китае". "Дальнейшие негативные потрясения неизбежно усложнят ситуацию", - сказала она.

Если шок будет достаточно сильным, он может подтолкнуть Соединенные Штаты к рецессии, но она, скорее всего, будет короткой и неглубокой с умеренным ростом безработицы, сродни рецессии в США в 2001 году, сказал заместитель директора МВФ по Западному полушарию Найджел Чок.

Борьба с инфляцией

Георгиева сказала, что ценовая стабильность важна для защиты доходов в США и поддержания роста, но ее достижение может быть "некоторой болью" для потребителей.

Она сказала, что ее переговоры с министром финансов США Джанет Йеллен и председателем ФРС Джеромом Пауэллом "не оставили никаких сомнений относительно их приверженности снижению инфляции".

Инфляция в США по предпочтительному показателю ФРС более чем в три раза превышает целевой показатель центрального банка США в 2%.

Георгиева сказала, что ответственность за восстановление низкой и стабильной инфляции лежит на ФРС, и что фонд рассматривает желание центрального банка США быстро довести базовую процентную ставку овернайт до уровня 3,5-4% как "правильную политику для снижения инфляция". Текущая учетная ставка ФРС колеблется от 1,50% до 1,75%.

"Мы считаем, что этот курс политики должен привести к предварительному ужесточению финансовых условий, что быстро вернет инфляцию к целевому уровню. Мы также поддерживаем решение ФРС сократить свой баланс", - сказала она.

Напомним, Citigroup прогнозирует почти 50-процентную вероятность глобальной рецессии. Центральные банки спешат поднять процентные ставки, чтобы подавить инфляцию, которая частично вызвана последствиями войны России против Украины и пандемии COVID-19.

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