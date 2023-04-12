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МВФ дав прогноз щодо курсу долара до гривні на 2023 рік

Фото: МВФ спрогнозував курс гривні до долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд очікує, що середній офіційний курс у 2023 році становитиме 40,7 гривень за долар. Це вище, ніж поточний фіксований курс НБУ на рівні 36,6 гривень, але нижче від бюджетного прогнозу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на World Economic Outlook МВФ за квітень 2023 року.

Згідно з прогнозом МВФ, номінальний ВВП України становитиме 2023 року 6050 млрд гривень, доларовий ВВП - 148,7 млрд доларів. Таким чином, фонд виходить із розрахунків, що середній курс становитиме 40,7 гривень за долар.

МВФ прогнозує, що реальний ВВП України у 2023 році впаде на 3,0% після зниження на 30,3% у 2022 році.

Фонд очікує, що інфляція (грудень до грудня) уповільниться у 2023 році до 20,0% після 26,6% у 2022 році.

За прогнозом МВФ, безробіття скоротиться до 20,9% порівняно з 24,5% у 2022 році.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2023 рік закладено середньорічний курс на рівні 42 гривні за долар.

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МВФ