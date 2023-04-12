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МВФ дал прогноз по курсу доллара к гривне на 2023 год

Фото: МВФ спрогнозировал курс гривны к доллару (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд ожидает, что средний официальный курс в 2023 году составит 40,7 гривен за доллар. Это выше, чем текущий фиксированный курс НБУ на уровне 36,6 гривен, но ниже бюджетного прогноза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook МВФ за апрель 2023 года.

Согласно прогнозу МВФ, номинальный ВВП Украины составит в 2023 году 6050 млрд гривен, долларовый ВВП - 148,7 млрд долларов. Таким образом, фонд исходит из расчетов, что средний курс составит 40,7 гривен за доллар.

МВФ прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2023 году упадет на 3,0% после снижения на 30,3% в 2022 году.

Фонд ожидает, что инфляция (декабрь к декабрю) замедлится в 2023 году до 20,0% после 26,6% в 2022 году.

По прогнозу МВФ, безработица сократится до 20,9% по сравнению с 24,5% в 2022 году.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2023 год заложен среднегодовой курс на уровне 42 гривны за доллар.

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МВФ