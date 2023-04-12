МВФ дал прогноз по курсу доллара к гривне на 2023 год

Согласно прогнозу МВФ, номинальный ВВП Украины составит в 2023 году 6050 млрд гривен, долларовый ВВП - 148,7 млрд долларов. Таким образом, фонд исходит из расчетов, что средний курс составит 40,7 гривен за доллар.

МВФ прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2023 году упадет на 3,0% после снижения на 30,3% в 2022 году.

Фонд ожидает, что инфляция (декабрь к декабрю) замедлится в 2023 году до 20,0% после 26,6% в 2022 году.

По прогнозу МВФ, безработица сократится до 20,9% по сравнению с 24,5% в 2022 году.