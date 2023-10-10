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МВФ дав прогноз курсу долара до гривні на найближчі роки

Фото: курс долара у 2024 році досягне 41,4 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд прогнозує девальвацію вже наприкінці 2023 року. Наступного року курс долара може перевищити 40 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (жовтень 2023 року).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

  • 2023 рік – 37,5 грн/долар
  • 2024 рік – 41,4 грн/долар
  • 2025 рік – 46,0 грн/долар
  • 2026 рік – 48,9 грн/долар
  • 2027 рік – 51,3 грн/долар
  • 2028 рік – 53,9 грн/долар.

Враховуючи, що НБУ до початку жовтня тримав курс на рівні 36,6 грн/долар, до кінця року має відбутися суттєва девальвація, щоб середньорічний курс вийшов на рівень 37,5 грн/долар.

Проте варто зазначити, що очікування МВФ останніми роками ніколи не збігалися із реальним курсом в Україні.

При цьому курс долара в розрахунках МВФ на 2024 рік (41,4 грн/долар) аналогічний тому, що уряд заклав у проект держбюджету наступного року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у додатках до бюджету зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар.

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