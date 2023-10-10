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МВФ дал прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы

Фото: курс доллара в 2024 году достигнет 41,4 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию уже в конце 2023 года. В следующем году курс доллара может превысить уровень 40 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (октябрь 2023 года).

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • 2023 год - 37,5 грн/доллар
  • 2024 год - 41,4 грн/доллар
  • 2025 год - 46,0 грн/доллар
  • 2026 год - 48,9 грн/доллар
  • 2027 год - 51,3 грн/доллар
  • 2028 год - 53,9 грн/доллар.

Учитывая, что НБУ до начала октября держал курс на уровне 36,6 грн/доллар, до конца года должна произойти существенная девальвация, чтобы среднегодовой курс вышел на уровень 37,5 грн/доллар.

Однако стоит отметить, что ожидания МВФ в последние годы никогда не совпадали с реальным курсом в Украине.

При этом курс доллара в расчетах МВФ на 2024 год (41,4 грн/доллар) аналогичен тому, который правительство заложило в проект госбюджета на следующий год.

 

Напомним, Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в приложениях к бюджету зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар.

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