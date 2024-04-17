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МВФ дав прогноз курсу долара до гривні до 2029 року

Фото: Курс долара у 2024 році очікується на рівні 41 грн/долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (квітень 2024 року).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

  • 2024 рік – 41,0 грн/долар
  • 2025 рік – 45,8 грн/долар
  • 2026 рік – 48,6 грн/долар
  • 2027 рік – 50,4 грн/долар
  • 2028 рік – 52,1 грн/долар
  • 2029 рік – 54,1 грн/долар.

Прогноз зростання економіки

МВФ також оновив прогноз зростання економіки України. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Зростання прискориться 2025 року до 6,5%, а 2026 року становитиме 5,0%. МВФ прогнозує середньорічну інфляцію в Україні у 2024 році на рівні 6,4%, у 2025 році - 7,6%, у 2026 році - 6,2%.

За прогнозом МВФ, світова економіка продовжить зростати на рівні 3,2% у 2024 та 2025 роках, такими ж темпами, як і у 2023 році. Прогноз глобального зростання на п'ять років - на рівні 3,1% - знаходиться на найнижчому рівні за десятиліття. Прогнозується, що глобальна інфляція неухильно знижуватиметься: з 6,8% у 2023 році до 5,9% у 2024 році та 4,5% у 2025 році.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у додатках до бюджету зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар.

Офіційний курс НБУ на 17 квітня 2024 року перебуває на історичному максимумі - 39,57 грн/долар.

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