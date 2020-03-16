ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МВФ дал рекомендации по борьбе с кризисом из-за коронавируса

Новости » Финансовый кризис 2020     16.03.2020 - 15:50
МВФ дал рекомендации по борьбе с кризисом из-за коронавируса

Три направления стимулов должны помочь мировой экономике

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал ряд рекомендаций, которые могут помочь странам в борьбе с разворачивающимся экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Как отметила глава МВФ, необходимость скоординированных и синхронизированных глобальных финансовых стимулов с каждым часом становится все сильнее.

Во-первых, это фискальные стимулы. "Дополнительные налоговые стимулы будут необходимы для предотвращения долговременного экономического ущерба", - сообщила она.

Например, во время глобального финансового кризиса фискальные стимулы стран G20 составили около 2% от ВВП, или более 900 миллиардов долларов в сегодняшних деньгах, только в 2009 году.

Во-вторых, денежно-кредитная политика. В странах с развитой экономикой центральные банки должны продолжать поддерживать спрос и повышать доверие, смягчая финансовые условия и обеспечивая приток кредитов в реальную экономику. Например, Федеральная резервная система США объявила о дальнейшем снижении процентных ставок, покупке активов, и снижении резервных требований, рассказала Георгиева.

Кроме того, вчера крупные центральные банки предприняли решительные скоординированные действия по смягчению денежно-кредитной политики и открытию линий свопа, чтобы уменьшить стресс на мировом финансовом рынке.

В-третьих, регуляторный ответ. Надзорные органы финансовой системы должны стремиться поддерживать баланс между сохранением финансовой стабильности, поддержанием устойчивости банковской системы и поддержанием экономической активности.

"Вся эта работа - от денежно-кредитной до фискальной и регулирующей - наиболее эффективна, когда реализуется согласованно", - констатировала он.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс на 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики.

Отметим, Федеральная резервная система (ФРС) США вечером 15 марта обнародовала решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. ФРС пообещала сотни миллиардов долларов на покупку активов, заявив, что эпидемия оказала "глубокое" влияние на экономику.

МВФ выделит триллион на спасение развивающихся стран от кризиса Названы критерии оценки влияния коронавируса на экономику, - Bloomberg
Новости Украины экономикакризисМВФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь