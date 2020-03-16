МВФ дав рекомендації по боротьбі з кризою через коронавірус

Три напрямки стимулів повинні допомогти світовій економіці

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив низку рекомендацій, які можуть допомогти країнам у боротьбі з економічною кризою, що розгортається через пандемію коронавірусу. Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.

Як зазначила глава МВФ, необхідність скоординованих і синхронізованих глобальних фінансових стимулів з кожною годиною стає все сильніше.

По-перше, це фіскальні стимули. "Додаткові податкові стимули будуть необхідні для запобігання довготривалого економічного негативного впливу", - повідомила вона.

Наприклад, під час глобальної фінансової кризи фіскальні стимули країн G20 склали близько 2% від ВВП, або більше 900 мільярдів доларів у сьогоднішніх грошах, тільки у 2009 році.

По-друге, грошово-кредитна політика. У країнах з розвиненою економікою центральні банки повинні продовжувати підтримувати попит і підвищувати довіру, пом'якшуючи фінансові умови і забезпечуючи приплив кредитів в реальну економіку. Наприклад, Федеральна резервна система США оголосила про подальше зниження процентних ставок, купівлі активів, та зниження резервних вимог, розповіла Георгієва.

Крім того, вчора великі центральні банки зробили рішучі скоординовані дії з пом'якшення грошово-кредитної політики і відкриття ліній свопу, щоб зменшити стрес на світовому фінансовому ринку.

По-третє, регуляторна відповідь. Наглядові органи фінансової системи повинні прагнути підтримувати баланс між збереженням фінансової стабільності, підтримання стійкості банківської системи та підтриманням економічної активності.

"Вся ця робота - від грошово-кредитної до фіскальної і регулюючої - найбільш ефективна, коли реалізується узгоджено", - констатувала він.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу для економіки.

Зазначимо, Федеральна резервна система (ФРС) США увечері 15 березня оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%. ФРС пообіцяла сотні мільярдів доларів на покупку активів, заявивши, що епідемія справила "глибокий" вплив на економіку.