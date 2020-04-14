МВФ дал прогноз цен на нефть на ближайшие два года

Ожидаемая цена нефти, основанная на фьючерсных рынках, составляет 35,61 долларов в 2020 году и 37,87 долларов за баррель в 2021 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на апрельский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По данным МВФ, среднее значение цен на нефть марки Brent, Dubai Fateh и West Texas Intermediate в 2019 году составила 61,39 долларов за баррель.

Как отмечается в обзоре, ожидается, что в последующие годы цены будут расти в сторону 45 долларов, но остаются ниже среднего уровня 2019 года.

При этом ожидается, что цены на металлы снизятся на 15,0% в 2020 году и 5,6% в 2021 году.

Также прогнозируется, что цены на продукты питания снизятся 1,8% в 2020 году, а затем вырастут на 0,4% в 2021 году.

Отметим, МВФ прогнозирует в связи с пандемией коронавируса падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Напомним, Goldman Sachs в середине марта прогнозировал падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.