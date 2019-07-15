МВФ дал прогноз сокращения числа работающих в Украине к 2050

Фото: строительство метро (РБК-Украина)

Число работающих сократится на треть

Население Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (CESEE) стран, за исключением Турции, значительно сократится в течение следующих 30 лет из-за низкой рождаемости и эмиграции. Об этом говорится в новом докладе Международного валютного фонда.

Как отмечают эксперты фонда, эти изменения будут иметь значительные последствия для экономического рост, уровня жизни и финансовой стабильности устойчивость.

В частности, МВФ прогнозирует, что несмотря на законодательное увеличение возраста выхода на пенсию в этих странах, ожидается снижение числа работающих.

По данным фонда, численность рабочей силы в Болгарии, Латвии, Польше и Украине сократится к 2050 году более чем на треть.

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И даже в некоторых из более мягких случаев (например, Словакия и Сербия), рабочая сила уменьшится на 20% к 2050 году.

Как отмечается в докладе, политика привлечения мигрантов использовалась в некоторых случаях для решения сезонной нехватки рабочей силы. Например, Чехия, Польша и Словакия недавно упростили процедуры для х иностранных работников из отдельных стран, не входящие в ЕС (особенно Украины). Тем не менее, большинство CESEE страны не имеют долгосрочных стратегий для внутренней миграции, считают в МВФ.

Напомним, в апреле 2019 года Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,047 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

Отметим, по оценкам Организации объединенных наций от июня 2019 года, население Украины к 2050 году сократится на 8,8 млн человек с нынешних 44 млн до 35,2 млн человек.