МВФ дал прогноз по росту экономики Украины

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году. Об этом говорится апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По сравнению с данными от декабря 2018 года, прогноз по росту экономики Украины не изменен.

МВФ также прогнозирует замедление инфляции в Украине до 8,0% в 2019 году и до 5,9% в 2020 году.

Фонд ожидает дефицит текущего счета Украины на уровне 2,5% ВВП в 2019 году и 2,4% в 2020 году.

МВФ прогнозирует снижение уровня безработицы Украине до 8,5% в 2019 году и до 8,1% 2020 году.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 2,9% до 2,7%.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2019 году. По сравнению январем 2019 года прогноз ухудшен на 0,2 п.п.