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МВФ не будет списывать долг Аргентине

Новости » Экономика     18.02.2020 - 14:13
МВФ не будет списывать долг Аргентине
Фото: директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (DW)

Долг страны перед фондом составляет 44 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) не может предложить Аргентине списание задолженности по кредиту. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Bloomberg.

По ее словам, МВФ продолжает поддерживать правительство Аргентины

"Если говорить в общем, мы очень лояльны к намерениям этого правительства по стабилизации экономики, возвращению к росту", - отметила глава фонда.

Техническая миссия МВФ работает в Аргентине до 19 февраля. Долг страны перед фондом составляет 44 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда посетит Киев.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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