В МВФ анонсировали долгосрочную программу кредитования для Украины

Комментируя вчерашний разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, Георгиева отметила, что МВФ остается самым большим источников финансирования среди международных финансовых институций, но “потребности Украины возросли”.

"Мы (Георгиева и Зеленский - ред.) обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и то, как мы можем развивать программу, которая принесет большую пользу Украине. Это шаг вперед к полноценной программе Фонда. И мы договорились, что миссия Фонда установит контакт с экономической группой Украины в течение следующих недель", - рассказала она.

По словам Георгиевой, Зеленский в ходе переговоров с ней дал понять, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с МВФ в макроэкономике и денежно-кредитной политике.