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В МВД заявили, что у них не было конфликта с Гандзюк

Новости » Политика    15.11.2018 - 14:21
В МВД заявили, что у них не было конфликта с Гандзюк
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com uakateryna)

ВСК попытается выяснить, соответствует ли эта информация действительности

Представители Министерства внутренних дел во время заседания ВСК по расследованию дела Екатерины Гандзюк отрицали, что имели конфликт с общественной активисткой. Об этом заявил глава ВСК, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп подчеркнул, что сама Гандзюк утверждала обратное.

"Сегодня спрашивали у представителей МВД, был ли у них конфликт с Екатериной. Они говорят: "Нет, не было". Но Екатерина говорила другое. Поэтому мы и работаем в ВСК, чтобы выяснить... Я надеюсь, что вы увидите в ближайшее время как какая-то информация, которую мы получим, прольет свет на то, что происходит в деле Гандзюк. Именно для этого мы едем в Херсон", - заявил Береза.

Напомним, ВСК Рады по вопросам расследования нападения на активистку Гандзюк приняла решение о заслушивании представителей правоохранительных органов в закрытом режиме.

РБК-Украина ранее писало, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками убийства Гандзюк.

Кроме того, Луценко в ходе отчета правоохранителей в ВР отметил, что дело об убийстве Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года.

Расследование ВСК по делу Гандзюк продолжат в закрытом режиме Выездное заседание ВСК по делу Гандзюк состоится в Херсоне 29-30 ноября
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныЕкатерина Гандзюк
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