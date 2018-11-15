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У МВС заявили, що не мали конфлікту з Гандзюк

Новини » Політика    15.11.2018 - 14:21
У МВС заявили, що не мали конфлікту з Гандзюк
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com uakateryna)

ТСК спробує з'ясувати, чи відповідає ця інформація дійсності

Представники Міністерства внутрішніх справ під час засідання ТСК з розслідування справи Катерини Гандзюк заперечили, що мали конфлікт з громадською активісткою. Про це заявив  голова ТСК, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп підкреслив, що сама Гандзюк стверджувала протилежне.

"Сьогодні запитували у представників МВС, чи був у них конфлікт із пані Катериною. Вони кажуть: "Ні, не було". Але Катерина казала інше. Тому ми і працюємо у ТСК, щоб з’ясувати… Я сподіваюсь, що ви побачите у найближчий час як якась інформація, яку ми здобудемо, проллє світло на те, що відбувається у справі Гандзюк. Саме для того ми їдемо у Херсон", - заявив Береза.

Нагадаємо, ТСК Ради з питань розслідування нападу на активістку Гандзюк прийняла рішення про заслуховування представників правоохоронних органів в закритому режимі.

РБК-Україна раніше писало, що генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є підозри щодо 12 осіб, які, ймовірно, були замовниками вбивства Гандзюк.

Крім того, Луценко в ході звіту правоохоронців в ВР зазначив, що справу про вбивство Гандзюк передадуть до суду до кінця 2018 року.

Розслідування ТСК у справі Гандзюк продовжуватимуть у закритому режимі Виїзне засідання ТСК у справі Гандзюк відбудеться у Херсоні 29-30 листопада
Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниКатерина Гандзюк
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