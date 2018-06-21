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МВС запускає набір та підготовку пілотів нової авіаційної служби

НовиниПолітика    21.06.2018 - 22:16
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

Франція надасть Україні необхідне технічне супроводження

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) запускає набір та підготовку пілотів нової авіаційної служби. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Відповідної домовленості було досягнуто сьогодні, 21 червня, під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з віце-президентами компанії Airbus Helicopters Олів’є Мішалоном та Жаком Гарігом.

Сторони домовились про набір пілотів до єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС, які проходитимуть навчання у Франції.

"Вже у листопаді‑грудні Україна отримає перші французькі борти для нової служби повітряного реагування. Для нас важливо, аби усі завдання з порятунку надавали фахові спеціалісти. У цьому питанні нас підтримують французькі колеги", ‑ зазначив Аваков.

За його словами, за умовами контракту, окрім підготовки екіпажів та інструкторів, які в подальшому будуть самі навчати персонал на базі нових сервісних центрів, Україна отримає технічне супроводження - запчастини, інструкторів і побудову системи авіаційної інфраструктури.

Нагадаємо, 29 травня Аваков підписав другий етап договору з Францією на постачання вертольотів.

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Теги публікації: Міністерство внутрішніх справ України, пилоты, авиация Украины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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