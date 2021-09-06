ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МВД закупит электромобили для патрульной полиции

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 сентября 2021 17:12
МВД закупит электромобили для патрульной полиции Фото: патрульная полиция будет ездить на электромобилях (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел Украины закупит электромобили для патрульной полиции. Предполагается, что появятся полицейские патрули на Hyundai Kona.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

"Мы решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", - отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В частности, предполагается, что будут закуплены автомобили Hyundai Kona.

МВД закупит электромобили для патрульной полиции

Фото: инфографика МВД

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины электромобили Патрульная служба
NEWS
Украина призвала США усилить давление на РФ из-за очередных незаконных задержаний в Крыму
Украина призвала США усилить давление на РФ из-за очередных незаконных задержаний в Крыму
DAILY
Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике