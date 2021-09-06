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МВС закупить електромобілі для патрульної поліції

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 17:12
МВС закупить електромобілі для патрульної поліції Фото: патрульна поліція буде їздити на електромобілях (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство внутрішніх справ України закупить електромобілі для патрульної поліції. Передбачається, що з'являться поліцейські патрулі на Hyundai Kona.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

"Ми вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції. Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари може забезпечити велику економію для держави і для держбюджету в цілому", - зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Зокрема, передбачається, що будуть закуплені автомобілі Hyundai Kona.

МВС закупить електромобілі для патрульної поліції

Фото: Інфографіка МВС

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Міністерство внутрішніх справ України электромобили Патрульна служба
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