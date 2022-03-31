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МВД возобновило перерегистрацию автомобилей при купле-продаже

Фото: перерегистрацию авто при купле-продаже восстановили в сервисных центрах МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство внутренних дел возобновило услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи. В сервисном центре МВД можно перерегистрировать машину с 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Также граждане могут сдавать экзамены на категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE, сообщили в пресс-службе.

"Лицам, прошедшим обучение в автошколе, будет доступен теоретический экзамен на категорию В. Впоследствии будет восстановлено сдачу и практического экзамена на дорогах общего пользования", - говорится в сообщении.

Напомним, что правительством была отменена сдача практического экзамена в сервисном центре МВД на автоплощадке, кроме категорий А1, А, В1.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство внутренних дел Украины