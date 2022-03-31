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МВС відновило перереєстрацію автівок при купівлі-продажу

Фото: перереєстрацію автівок при купівлі-продажу відновили в сервісних центрах МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство внутрішніх справ відновило послугу з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу. У сервісному центрі МВС можна перереєструвати автівку з 31 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE, повідомили в прес-службі.

"Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. Згодом буде відновлено здачу і практичного іспиту на дорогах загального користування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що урядом було скасовано складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство внутрішніх справ України