МВС відновило перереєстрацію автівок при купівлі-продажу

Міністерство внутрішніх справ відновило послугу з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу. У сервісному центрі МВС можна перереєструвати автівку з 31 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE, повідомили в прес-службі.
"Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. Згодом буде відновлено здачу і практичного іспиту на дорогах загального користування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що урядом було скасовано складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.
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